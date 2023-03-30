В Калужской области водитель «Лады» сбил мужчину, который чистил тротуар

В четверг, 30 марта, стали известны подробности о ДТП на улице Орджоникидзе в Кондрово, которое произошло накануне днем.

По предварительным данным регионального управления ГИБДД, 38-летний водитель «Лады XRAY» ехал в сторону дороги Калуга-Медынь, выехал на правый тротуар и сбил 55-летнего мужчину, который в этот момент занимался очисткой тротуара.

С различными травмами пострадавшего отвезли в областную больницу в Калугу.

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