В Калужской области затопило «Вихляндию»

В Козельске вышедшая из берегов река Клютома затопила двор сказочного подворья «Вихляндия». Во вторник, 28 марта, фото опубликовал Игорь Гусев.

- Дракон ушел на водопой, - написал он на своей странице в «ВКонтакте». - Пиратский корабль спущен на воду.

Необычные скульптуры в «Вихляндии» сделаны из бетона. Вода их не должна повредить.

Напомним, уровень воды в реке Жиздра в Козельске приближается к опасным значениям.

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