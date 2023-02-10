В Калуге две машины вылетели на тротуар после ДТП на улице Рылеева

Около 18:50 в пятницу, 10 февраля, на перекрестке улиц Рылеева и Суворова в Калуге столкнулись легковые автомобили «Пежо» и «Тойота». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

От удара оба автомобиля отбросило на тротуар к дому №39 по улице Рылеева.

По информации спасателей, пострадали как минимум два человека. Очевидцы в соцсетях сообщали, что кого-то несли на носилках.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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