В Калуге водитель «Опеля» сбил 59-летнего мужчину

Как мы уже рассказывали, на улице Секиотовской вечером 24 января сбили пешехода. Подробности в среду рассказали в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 40-летний водитель «Опеля Астра» ехал в сторону центра и сбил 59-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшего госпитализировали в отделение нейрохирургии областной больницы в Анненках.

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