В Калуге водитель «Опеля» сбил 59-летнего мужчину
Как мы уже рассказывали, на улице Секиотовской вечером 24 января сбили пешехода. Подробности в среду рассказали в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, 40-летний водитель «Опеля Астра» ехал в сторону центра и сбил 59-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пострадавшего госпитализировали в отделение нейрохирургии областной больницы в Анненках.
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