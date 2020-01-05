Следственный комитет проверяет причину оползня на склоне музея в Калуге

В соцсетях активисты Калужской области попросили руководство СК России провести проверку качества работы подрядчика по укреплению склона музея истории космонавтики в Калуге. Об этом в среду, 4 января, рассказали в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.



Как сообщает ведомство, причиной беспокойства граждан стало обрушение грунта с образованием оползня в понедельник, 2 января.



Следственными органами СУ СК России по Калужской области организована проверка по данному факту. Председатель Следственного комитета ждет отчет о результатах расследования.

Наш видеорепортаж с места обрушения грунта:

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