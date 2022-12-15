В Калужской области из-за ДТП остановилось движение на Киевской трассе

Около 21:00 в четверг, 15 декабря, в Думиничском районе на трассе М3 «Украина» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла у деревни Высокое. Марки авто и обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Судя по фото, одна из разбитых машин – фура.

Движение и в сторону Калуги, и в сторону Брянска остановилось.

По сообщению МЧС, объезд организован по маршруту Александровка - Думиничи – село Палицкого Кирпичного Завода. Дополнительный путь занимает около 34 километров.

На месте аварии работают 32 представителя оперативных служб. В том числе 17 сотрудников МЧС.

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