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Осветитель Калужского драматического театра найден мертвым

Ирина Будникова , Фото из соцсетей Юрия Королева
Опубликовано: 06.11.2022 13:30 0 1776
Осветитель Калужского драматического театра найден мертвым

В воскресенье, 6 ноября, состоится прощание с начальником осветительного цеха калужского драмтеатра Юрием Королевым. Информацию о его трагической гибели подтвердил директор Александр Кривовичев.

Осветитель Андрей Сафронов, друг и коллега Юрия, рассказал, что тело Королева нашли во время репетиции премьеры спектакля «Вечно живые». Перед смертью мужчина находился в подавленном состоянии.

- Он не выходил из депрессии, несмотря на то, что я ему говорил, что тебе нужно попить антидепрессанты и снотворное, он короче к этому относился очень скептически, хотя я на своем опыте знаю, что антидепрессанты реально спасают, - поделился своими переживаниями с нашей редакцией Андрей Сафронов.

Но причину депрессии друг погибшего не знает, мужчина не обсуждал свои проблемы со знакомыми:

- Откуда же мне знать? – сказал Андрей. - Он же никому ничего не говорил вообще никогда.

По словам директора, коллеги и друзья ценили и уважали покойного.    

Все желающие могут проводить в последний путь Юрия Королева. Церемония состоится в 14:30 по адресу улица Воронина дом 1 в Калуге (ритуальное агентство «Ангел»).

 

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Ирина Будникова , Фото из соцсетей Юрия Королева
Опубликовано: 06.11.2022 13:30 0 1776
Тэги: драмтеатр осветитель найден мертвым
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