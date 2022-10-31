В Калужской области 50-летний мужчина погиб при пожаре в квартире

В ночь на воскресенье, 30 октября, в городе Сосенский Козельского района произошел пожар в жилом многоэтажном доме на улице Микрорайон Победа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, квартира на девятом этаже загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

На месте пожара спасатели обнаружили труп 50-летнего мужчины.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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