Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калуге водитель «Рено» сбил пешехода на улице Дзержинского

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.10.2022 08:25 0 174
В Калуге водитель «Рено» сбил пешехода на улице Дзержинского

Около 20:00 в понедельник, 3 октября, на перекрестке улиц Московской и Дзержинского в Калуге сбили пешехода, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» поворачивал налево с улицы Московской и сбил человека, который пересекал проезжую часть по переходу.

Пострадал один человек.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.10.2022 08:25 0 174
Тэги: происшествие дтп мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Корпоративные клиенты «Открытия» могут проводить больше транзакций
Калужская сбытовая компания восстановила работу «Личного кабинета клиента»
Коллектив ПАО «Калужская сбытовая компания» выражает соболезнования близким и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни заместителя Министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслана Маилова.
Соцопрос: две трети россиян на пенсии хотели бы продолжать работать
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Йога дома с личным тренером
На какую продукцию оформляется экспертное заключение Роспотребнадзора?
Круглосуточная доставка цветов как популярная услуга

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru