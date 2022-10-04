В Калуге водитель «Рено» сбил пешехода на улице Дзержинского

Около 20:00 в понедельник, 3 октября, на перекрестке улиц Московской и Дзержинского в Калуге сбили пешехода, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» поворачивал налево с улицы Московской и сбил человека, который пересекал проезжую часть по переходу.

Пострадал один человек.

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