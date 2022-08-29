В Калуге две пострадавшие в ДТП с таксистом женщины попали в реанимацию

Как мы уже рассказывали, рано утром в воскресенье на улице Телевизионной в Калуге 59-летний таксист уснул за рулем и врезался в столб. Погиб его 42-летний пассажир. А в понедельник, 29 августа, в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили, что тяжелые травмы получили еще две женщины, находившиеся в такси.

Пассажирки 43 и 48 лет попали в реанимацию областной больницы в Анненках.

Самостоятельно обратился в БСМП и предполагаемый виновник аварии.

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