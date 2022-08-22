Водитель «Пежо» попала в больницу после аварии на Правобережье в Калуге

Как мы писали ранее, в субботу, 21 августа, «Ауди» и «Пежо» столкнулись на Правобережье Калуги.

В понедельник, 22 августа, стали известны подробности аварии.

По предварительной информации от ГИБДД, 31-летний водитель «Ауди Q5» врезался в «Пежо 408», за рулем которого находилась 45-летняя женщина.

В результате удара пострадала водитель «Пежо», на скорой помощи она была доставлена в Калужскую областную больницу.

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