«Нива» перевернулась после столкновения на перекрестке в Калуге

В воскресенье, 10 июля, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 12 часов 30 минут на перекрестке Одоевского шоссе и улицы Булата Окуджавы столкнулись два автомобиля: «Нива» и «Лада Ларгус». После удара «Нива» опрокинулась.

В результате аварии пострадал человек. Причины происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточнили в МЧС.

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