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Два человека получили сотрясение в аварии в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.07.2022 15:45 0 304
Два человека получили сотрясение в аварии в Калужской области

Ранее мы писали, что в пятницу, 1 июля, на 109 км автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля: «Митцубиси» и «Пежо 206».

Сегодня в ГИБДД сообщили подробности. За рулем «Пежо 206» находился 25-летний мужчина. Выезжая на нерегулируемый перекресток, он столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер», за рулем которого был 21-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали два человека из «Пежо». Водитель доставлен в КБ №8 Обнинска с сотрясением головного мозга, не госпитализирован. Пассажир, 25-летний мужчина, доставлен в КБ №8 Обнинска с аналогичным диагнозом, не госпитализирован.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.07.2022 15:45 0 304
Тэги: дтп происшествия гибдд
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