Калужское Минприроды назвало вероятную причину загрязнения Людиновского водохранилища нефтепродуктами
Как мы уже рассказывали, в четверг, 21 апреля, житель Людиново пожаловался на загрязнение нефтепродуктами водохранилища. После проведения предварительной проверки ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
- В ходе визуального осмотра инспектором минприроды установлено наличие маслянистой пленки и характерного запаха дизельного топлива, - говорится в сообщении министерства. - А пробы были отобраны выше и ниже предполагаемого источника загрязнения.
По словам специалистов, причиной сброса могла стать аварийная ситуация на территории завода «ЛТЗ».
Проверка по данному инциденту продолжается.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.