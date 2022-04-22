Калужское Минприроды назвало вероятную причину загрязнения Людиновского водохранилища нефтепродуктами

Как мы уже рассказывали, в четверг, 21 апреля, житель Людиново пожаловался на загрязнение нефтепродуктами водохранилища. После проведения предварительной проверки ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- В ходе визуального осмотра инспектором минприроды установлено наличие маслянистой пленки и характерного запаха дизельного топлива, - говорится в сообщении министерства. - А пробы были отобраны выше и ниже предполагаемого источника загрязнения.

По словам специалистов, причиной сброса могла стать аварийная ситуация на территории завода «ЛТЗ».

Проверка по данному инциденту продолжается.

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