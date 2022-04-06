Житель Калужской области разбил чужую машину, но не помнит причины

В Малоярославецком районе Калужской области молодой человек несколько раз ударил ногой по чужой припаркованной машине. В итоге образовались вмятины и сломалось зеркало, сообщили 6 апреля в региональном управлении МВД.

Автомобиль принадлежит местной жительнице. Она припарковалась во дворе незадолго до инцидента.

Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

При этом причины такого поведения предполагаемый виновник назвать не смог. По его словам, мешает вспомнить хоть что-либо то, что он был пьян.

По уголовной статье подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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