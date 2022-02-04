В Калужской области четыре человека пострадали в столкновении «Рено» и «Опеля»

Около 19:20 в четверг, 3 февраля, на дороге Калуга – Медынь в Дзержинском районе столкнулись легковые автомобили «Рено Дастер» и «Опель Астра». В пятницу управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности об этом происшествии.

По предварительным данным. 33-летний водитель «Рено» двигался в сторону Калуги, допустил занос автомобиля и на встречке врезался в «Опель». После этого «Дастер» съехал в кювет и перевернулся.

Различные травмы получили четыре человека. В больницу попали 32-летняя женщина, управлявшая «Опелем», 25-летняя пассажирка «Рено», а также двое детей, ехавших в «Дастере» - двухлетняя девочка и годовалый мальчик.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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