В Калуге 20-летний водитель «Лады» погиб в ДТП на улице Набережной

Около 7:30 утра в субботу, 25 декабря, на улице Набережной в Калуге рядом с Центральным парком культуры и отдыха произошло ДТП, в котором погиб 20-летний водитель «Лады». Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

На Набережной столкнулись ВАЗ 2114 и микроавтобус «Фольксваген Транспортер».

20-летний водитель «Лады» погиб. Различные травмы получил 53-летний водитель «Фольксвагена».

Как уточнили в ГИБДД, позже рядом с местом смертельного ДТП произошла еще одна авария, в которой столкнулись «Рено Дастер» и «Лада Х-рей». Никто не пострадал.

В ночь на 25 декабря в Калуге выпало несколько сантиметров снега. Дорожные условия остаются тяжелыми.

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