В Калуге электросамокатчик сбил пешехода

ДТП произошло около 21:00 в среду, 1 мая, на улице Жукова.

По предварительным данным, калужанин на прокатном электросамокате ехал по тротуару и сбил человека.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей, на место выезжала скорая помощь. Информация о его состоянии уточняется.