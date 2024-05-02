В Калуге женщина защищалась от мужа и ударила его ножом

Об этом сообщили в пресс-службе полиции по региону в четверг, 2 мая.

По версии силовиков, муж и жена отдыхали у общего знакомого. В какой-то момент мужчина задремал, а после того как проснулся, заревновал супругу к хозяину квартиры.

Дома они продолжили выяснять отношения, калужанин ударил женщину. Она стала отмахиваться от мужа ножом.

Калужанка ударила супруга ножом в руку, выбежала на улицу, после чего уехала к родственникам.

Мужчина получил тяжелую травму.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет колонии.