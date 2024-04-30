В Калужской области на трассе загорелся автомобиль

Во вторник, 30 апреля, региональное МЧС сообщило о происшествии на трассе в Барятинском районе.

Около 9 часов 15 минут стало известно, что на 46 км трассы «Киров-Барятино» загорелся автомобиль. По предварительным данным, марки «Пежо».

В результате происшествия люди не пострадали. А причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Напомним, сегодня у пожарных профессиональный праздник.