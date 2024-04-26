Мужчина пострадал в столкновении «Жигулей» и трактора

Авария произошла днем 25 апреля на дороге Козельск – Хвастовичи. Подробности о происшествии в пятницу сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны Ульяново в сторону Козельска, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларус».

С травмами водитель легковушки доставлен в областную больницу в Калуге.