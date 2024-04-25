В Калуге обнаружили свалку биоотходов

Мешки с частями туш животных были свалены прямо возле дороги. Фото в четверг, 25 апреля, опубликовал председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

- В последнее время в областном центре и на прилегающих к нему территориях всё чаще стали находить биоотходы. Во всех случаях – это отходы от убоя сельскохозяйственных животных, - прокомментировал Водолазов.

По каждому случаю обнаружения специалисты госветслужбы выезжали на место для проведения обследования и отбора проб, чтобы исключить опасные заболевания. Проводилась дезинфекция территорий.

Найдены ли те, кто сбросил мешки, пока не уточняется. На Водолазов напомнил о возможных штрафах до 700 тысяч рублей и приостановке деятельности предприятия на 3 месяца.