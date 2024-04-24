Грузовик загорелся ночью в Калужской области

Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.

Фото с места происшествия опубликовало региональное ГУ МЧС.

Пожар произошел недалеко от деревни Елешня Медынского района.

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