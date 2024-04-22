Три человека пострадали в «Ладе», которая врезалась в столб

Авария произошла утром 21 апреля в деревне Сосенка Козельского района.

По предварительной информации, 32-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб.

Пострадали сама автомобилистка, а также два ее пассажира – 38-летняя женщина и 32-летний мужчина.