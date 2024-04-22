Под Калугой 13-летний мотоциклист сбил пятилетнюю девочку

Авария произошла рядом с поселком Октябрьский Ферзиковского района вечером 20 апреля. Подробности в понедельник сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, мальчик ехал на «Рейсере» со стороны деревни Поздняково в сторону дороги Калуга – Тула.

Девочка в этот момент пересекала проезжую часть недалеко от перехода.

С травмами девочку доставили в больницу. Юный мотоциклист не пострадал.