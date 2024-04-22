В Калуге нашли мертвым мужчину, который кошмарил соседей

Тело калужанина обнаружили на прошедших выходных в его квартире на улице Жукова.

- Обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Причина смерти устанавливается, - рассказали нам 22 апреля в полиции.

По нашим данным, умерший – это тот самый маргинал-разрушитель, который два года кошмарил своих соседей.

Мужчина заваливал квартиру мусором, круглосуточно приводил домой шумные компании собутыльников, срезал трубы, а этой весной начал разбивать ванну, чтобы сдать на металл, и повредил канализационную трубу.

Квартира находится в муниципальной собственности.