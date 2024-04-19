52-летний мужчина пострадал в аварии на калужской трассе

Авария произошла в ночь на 18 апреля на дороге А130 в Медынском районе, сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, 52-летний водитель «Санг Йонга» двигался в сторону Москвы, не справился с управлением и через встречную полосу съехал в кювет.

С травмами мужчина попал в больницу.