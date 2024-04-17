19-летний водитель пострадал в аварии на обходе Калуги

Подробности о ДТП, которое произошло поздно вечером 16 апреля, нам сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 19-летний калужанин на «Форде Фокус» отъезжал от обочины и не пропустил попутный грузовик «Скания». От удара задняя часть легковушки смялась.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.