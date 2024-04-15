Два человека пострадали в столкновении «Ниссана» и «Рено» в Калужской области

Авария произошла утром 14 апреля на дороге Козельск - Ульяново - Дудоровский – Хвастовичи в Козельском районе.

По предварительной информации ГИБДД, 51-летняя женщина за рулем «Ниссана Альмера» при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустила «Рено Логан».

Травмы получил 62-летний водитель «Логана», а также 72-летняя пассажирка «Ниссана».