«Лада» столкнулась с КамАЗом в Кондрово

Вечером 13 апреля на улице Степана Разина в Кондрово столкнулись автомобили «Лада Гранта» и КамАЗ.

В понедельник полиция сообщила подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Лады» на перекрестке неравнозначных дорог не пропустила грузовик.

Травмы получила сама автомобилистка, а также ехавший с ней семилетний мальчик. Их доставили в больницу.