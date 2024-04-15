14-летний мальчик на мотоцикле врезался в ограждение моста

В понедельник, 15 апреля, ГИБДД сообщила подробности об аварии в городе Киров Калужской области, которая произошла вечером 13 апреля.

По предварительным данным, 14-летний подросток на мотоцикле ехал по пешеходному мосту в районе улицы Кирова, не справился с управлением и врезался в ограждение. Мотоцикл упал, и школьник получил травмы.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу.