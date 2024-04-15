14-летнюю девочку на электросамокате сбили в Калуге

Авария произошла около 16:00 в воскресенье, 14 апреля, у дома №129 на улице Московской, сообщили нам в ГИБДД.

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем «Лады Калина» выезжала со двора и сбила подростка, которая ехала на самокате по тротуару.

С травмами девочку отвезли в больницу.