В Кондрово сбили велосипедиста

Авария произошла днем 10 апреля у дома №22 на улице Интернациональной.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады Калина» двигался со стороны улицы Пушкина и сбил 69-летнего мужчину, который ехал навстречу на велосипеде.

Пострадавшего пенсионера с травмами отвезли в больницу, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.