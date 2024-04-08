В Калужской области 18-летняя девушка пострадала в столкновении «Опеля» и «Ниссана»

Авария произошла днем в воскресенье, 7 апреля, на улице Мичурина в Спас-Деменске.

По предварительным данным, девушка за рулем «Опель Астра» на перекрестке не пропустила «Ниссан», приближавшийся справа.

С травмами пострадавшая сама обратилась в больницу, рассказали в полиции.