Школьный автобус попал в ДТП в Калуге

Авария произошла утром в среду, 20 марта, на Грабцевском шоссе.

Видео выложили в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и задел автобус, который ехал без детей.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.