Двух пьяных водителей поймали ночью в Калуге

32-летнего мужчину из Обнинска сотрудники полиции остановили для проверки документов. От освидетельствования он отказался.

А 35-летнего калужанина поймали, когда он отъезжал от круглосуточного заведения с пивными напитками.

Оба задержанных ранее уже попадались пьяными за рулем. На них завели уголовные дела, сообщили 19 марта в управлении МВД по Калужской области.