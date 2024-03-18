В Кирове водитель «Дэу» сбил 45-летнего мужчину

Авария произошла утром 15 марта на улице Суворова в районе дома №148.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Нексии» сбил пешехода, который шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

Пострадавший попал в больницу с различными травмами.