В Калуге «Лада сбила пешехода на улице Плеханова

Авария произошла около 18:00 в среду, 13 марта, на участке между улицами Дзержинского и Кирова.

«Лада» двигалась со стороны Дзержинского. Пострадавший человек, по предварительным данным, шел не по переходу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.