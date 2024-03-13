В Калуге «Фольксваген» и «Тойота» столкнулись на улице Тульской

Авария произошла вечером 11 марта на перекрестке с Киевским проездом, сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, 65-летний водитель «Фольксвагена» поворачивал с Тульской налево и не пропустил встречную «Тойоту», которой управлял 61-летний мужчина.

Травмы получили оба водителя.