Автомобиль перевернулся в деревне Камельгино Калужской области

В воскресенье в Дзержинском районе Калужской области перевернулся автомобиль, сообщается в группе «Сельское поселение «Село Дворцы» Вконтакте.

ДТП произошло на выезде из деревни Камельгино. Очевидцы говорят, что причиной происшествия могла стать глубокая ледяная колея. К слову, местные жители ранее просили обработать этот участок дороги.

Точные причины происшествия и есть ли пострадавшие, пока не сообщается.