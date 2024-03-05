Фура протаранила четыре грузовика на стоянке в Калужской области

Авария произошла около 3 часов ночи во вторник, 5 марта, у деревни Долгое Мосальского района на трассе А130.

По предварительной информации ГИБДД, водитель «Скании» не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили «Даф», «Исузу», «Ман» и «Газель».

В больницу попали три человека – водители «Скании», «Исузу» и «Газели».