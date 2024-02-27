Женщину сбили в Козельске

Авария произошла днем 26 февраля у дома №18 на улице Чкалова.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Киа Рио» сбил 69-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую женщину доставили в больницу.