«Хендай» и «Фокус» разбились в Козельске

Авария произошла днем 16 февраля на улице Веденеева в районе дома №82, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Хендая Гетца» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».

Различные травмы получил сам водитель «Хендая». Помощь ему оказали на месте происшествия.