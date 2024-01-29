В аварии на дороге Калуга – Медынь пострадали два человека

В понедельник, 29 января, ГИБДД сообщила подробности о происшествии на дороге Калуга – Медынь.

По предварительным данным, в районе Кондрово 62-летний водитель «Рено» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Шкоду Октавия».

Различные травмы получил сам виновник, а также 24-летняя девушка, которая управляла «Шкодой». Они попали в больницу.