Полицейский спас провалившегося под лед жителя Юхнова

В Юхнове сотрудник уголовного розыска Виталий Лавров в свой выходной день спас из ледяной воды тонувшего человека.

Он шел по улице, когда к нему подбежали с криками о помощи. В пруду находился мужчина. Полицейский взял у берега большую ветку, подполз к полынье, протянул ее тонувшему и вытащил на берег.

Позже выяснилось, что житель Юхнова шел из магазина и решил срезать путь через пруд, но лед его не выдержал, рассказали 23 января в полиции.