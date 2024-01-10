Две машины вылетели в кювет на дороге Калуга – Медынь

Около 12:00 в среду, 10 января, на дороге Калуга – Медынь столкнулись два легковых автомобиля. После этого они оказались в кювете.

Авария произошла на участке между селами Льва Толстого и Каравай, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там не смогли разъехаться водители «Шевроле Круз» и «Опель».

Информация о состоянии водителей и пассажиров сейчас устанавливается.