Второй за день пожар произошел в Кирове

В городе Киров Калужской области утром 27 декабря горел жилой дом на улице Ленина. А днем пожар произошел на улице Красных Зорь.

Примерно в 12:50 там загорелась хозяйственная постройка рядом с частным домом.

По предварительным данным, огонь полностью уничтожил здание.

Из людей никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.