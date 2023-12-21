Многоквартирный дом сгорел в Калужской области

Около 18:30 в среду, 20 декабря, в Мосальске произошел пожар на улице А. Морозовой.

Загорелся одноэтажный дом, разделенный на несколько квартир.

Огонь практически уничтожил здание. К счастью, из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока не называются.