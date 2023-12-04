«Лада» и «Джили» разбились в Медыни

Около 7 утра в понедельник, 4 декабря, на Варшавском шоссе в черте Медыни столкнулись два легковых автомобиля.

Не смогли разъехаться водители «Лады» и «Джили». После столкновения «Джили» врезался в столб.

По предварительным данным, пострадал один человек.