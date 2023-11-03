В Калужской области пешеход попал под «Газель»

Около 10 утра 2 ноября в Мосальске на улице Кирова сбили пешехода. Подробности в пятницу рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, грузовиком управлял 19-летний юноша.

Молодой водитель сбил 38-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавший попал в больницу.